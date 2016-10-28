Александр Лебзяк: Вернусь в сборную, если Федерацию бокса России возглавит Хусаинов

Бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, при каких условиях может вернуться на свой прежний пост.

По словам Лебзяка, если Федерацию бокса России (ФБР) возглавит Эдуард Хусаинов, то его возвращение на пост тренера возможно.

- Если Хусаинов станет президентом, я возвращаюсь на пост главного тренера, - сказал Лебзяк в интервью «Р-Спорт». - Мы уже договорились. Эдуард Ришатович (Хусаинов) - человек слова, он сам боксер, понимает специфику бокса. А та команда, которая пришла сейчас, они вообще ничего не знают. Они у руля уже восемь лет, и все становится хуже и хуже.

Напомним, в октябре в отставку без объяснения причин были отправлены директор Федерации бокса России Евгений Судаков, главный тренер сборной страны Александр Лебзяк и его помощники. Мужская сборная России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

В октябре Александр Лебзяк приходил в редакцию «Советского спорта» и дал большое интервью нашей газете.