«ПСЖ» поборется за Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи уже вступил в предварительные переговоры с представителями аргентинского нападающего. Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до 2019 года, однако не исключено, что новый главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола захочет летом поменять основного форварда. Уже сейчас в числе кандидатов на переезд в Манчестер называется Пьер-Эмерик Обамеянг. Сумма трансфера Агуэро может составить порядка 90-100 миллионов евро.

По данным Daily Express, за аргентинца также намерены побороться «Реал» и «Милан». Во всех матчах нынешнего сезона на счету Агуэро 11 голов. Однако в последний раз он забивал больше месяца назад – 24 сентября в матче премьер-лиги с «Суонси».

Также «ПСЖ» рассматривает кандидатуры полузащитника «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера и форварда «Милана» Карлоса Бакки.