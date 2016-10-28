Гаджи Гаджиев: «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» - один из самых лучших
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Анжи» - «Зенит» в 1/8 финала Кубка России.
- «Зенит», проигрывая с таким крупным счетом, в какой-то мере дискредитирует себя, поэтому говорить о том, что это «слив» - полный бред. То, что произошло в этом матче, это грубые ошибки, они случаются даже с такими профессиональными клубами как «Зенит». Плюс, удаление вратаря - все эти факторы наслоились. Я бы разделил причины поражения на несколько моментов. Во-первых, была недооценка соперника. Во-вторых, у питерцев все-таки довольно плотный график, идет упорная борьба в премьер-лиге и еврокубках. Все это, конечно, выхолащивает команду.
Махачкалинцы сыграли так, как им позволил соперник. «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» - один из самых лучших. С другой стороны, выиграть у такого соперника – дорого стоит. Надо иметь определенный класс. Но опять же, ко всему наслоились идиотские ошибки «Зенита» в этой игре, - цитирует Гаджиева «Спортфакт».
Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.
За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.
В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1.
Матч
Голы
Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67
Удаления:
Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция