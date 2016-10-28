Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса- : -Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка- : -Макарова/Веснина
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» - один из самых лучших

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча «Анжи» - «Зенит» в 1/8 финала Кубка России.

- «Зенит», проигрывая с таким крупным счетом, в какой-то мере дискредитирует себя, поэтому говорить о том, что это «слив» - полный бред. То, что произошло в этом матче, это грубые ошибки, они случаются даже с такими профессиональными клубами как «Зенит». Плюс, удаление вратаря - все эти факторы наслоились. Я бы разделил причины поражения на несколько моментов. Во-первых, была недооценка соперника. Во-вторых, у питерцев все-таки довольно плотный график, идет упорная борьба в премьер-лиге и еврокубках. Все это, конечно, выхолащивает команду. 

Махачкалинцы сыграли так, как им позволил соперник. «Зенит» сыграл плохой матч, «Анжи» - один из самых лучших. С другой стороны, выиграть у такого соперника – дорого стоит. Надо иметь определенный класс. Но опять же, ко всему наслоились идиотские ошибки «Зенита» в этой игре, - цитирует Гаджиева «Спортфакт». 

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» в гостях проиграл «Анжи» со счетом 0:4.

За махачкалинский клуб дубль оформил Филипп Будковский, еще по мячу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В составе петербуржцев были удалены Михаил Кержаков и Жулиано, у дагестанцев – Али Гаджибеков.

В четвертьфинале подопечные Павла Врбы сыграют с «Уфой», которая обыграла «Терек» (1:1, 4:3 – по пенальти). «Зенит» - действующий победитель Кубка России. В финале петербургский клуб обыграл ЦСКА со счетом 4:1. 

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матчКапитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это былоСтадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это былоНа новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.Сергей Ташуев: «Зениту» стоит более скрупулезно готовиться к матчамБывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка России с «Зенитом» (4:0).Виталий Калешин: «Краснодар» не будет довольствоваться только Кубком РоссииЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин рассказал о целях команды на текущий сезон.День в истории. Гаджи Гаджиеву - 71!День в истории. Гаджи Гаджиеву - 71!Сегодня исполняется 71 год заслуженному тренеру России Гаджи Гаджиеву.Витсель извинился перед болельщиками «Зенита» за игру против «Анжи»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель принес извинения болельщикам «Зенита» за поражение от «Анжи» в матче 1/8 финала Кубка России.Владислав Батурин: В ­действиях команды Евд­окимова тоже много юм­ористическогоВедущий программы «Св­исток» на канале «Наш­ футбол» Владислав Ба­турин ответил главном­у тренеру «Оренбурга»­ Роберту Евдокимову, ­назвавшему его переда­чу юмористической.Павел Мамаев: Кажется, что я выбыл надолгоПолузащитник «Краснодара» прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (3:2 ДВ) в 1/8 финала Кубка России.Мамаев получил травму в сотом матче за «Краснодар»Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ).«За такое надо наказывать». Евгений Ловчев о матчах Кубка России«За такое надо наказывать». Евгений Ловчев о матчах Кубка РоссииОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях 1/8 финала Кубка России.Игорь Шалимов: Мое дело – смотреть за игрой, а не за судействомГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы в 1/8 финала Кубка России над «Оренбургом» (3:2 ДВ) рассказал, что игра развивалась по сценарию гостей.Роберт Евдокимов: В юмористической передаче «Свисток» одобрят судейство матча с «Краснодаром»Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после поражения от «Краснодара» (3:2 ДВ) в матче 1/8 финала Кубка России рассказал о судействе.«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия Орлова«К поражению «Зенита» все и шло». Экстренное включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам разгрома «Зенита» в Кубке – о коме проблем у Луческу и симптомах звездной болезни Жулиано.Александр Бубнов: Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от «Анжи» (0:4) в матче 1\8 финала Кубка России.Евгений Ловчев: Тренерам сборной надо обратить внимание на ИзмайловаОбозреватель «Советского спорта» отметил в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» – «Оренбург» (3:2) вышедшего на замену Марата Измайлова.Бомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающимБомбардир Андреас. Капитан «быков» показал пример нападающим«Краснодар» с трудом обыграл «Оренбург» и вышел в четвертьфинал Кубка России.Определились все четвертьфинальные пары Кубка РоссииВ среду и четверг были сыграны матчи 1/8 финала Кубка России по футболу.«Краснодар» переиграл «Оренбург» в 1/8 финала Кубка РоссииВ четверг в матче 1/8 финала Кубка России «Краснодар» в дополнительное время переиграл «Оренбург». Матч прошел на новом стадионе ФК «Краснодар» и завершился со счетом 3:2.Мирча Луческу: Сегодня «Анжи» сильнее насГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал комментарий по итогам матча 1/8 Кубка России с махачкалинским «Анжи» (0:4).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение