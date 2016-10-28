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Луис Фабиано расторг контракт с китайским клубом Каннаваро

Источник:  Mercato 365Комментарии

Бывший форвард сборной Бразилии Луис Фабиано, в нынешнем сезоне выступавший в Китае, стал свободным агентом.

35-летний нападающий расторг контракт с клубом «Тяньцзинь Сунцзян», который тренирует чемпион мира 2006 года итальянец Фабио Каннаваро.

В 29 матчах второго китайского дивизиона Луис Фабиано забил 23 гола и помог команде оформить выход в элиту.

Добавим, что за «Тяньцзинь Сунцзян» также играл бывший форвард «Шахтера» Жадсон.

Напомним, в Европе Луис Фабиано выступал за «Ренн» (2000-2002), «Порту» (2004-2005) и «Севилью» (2005-2011).

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