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Илья Казаков: Погребняк получает в «Динамо» около 140 млн рублей в год

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал про финансовые проблемы «Динамо» и про то, сколько получает нападающий Павел Погребняк. 

- Масштаб бедствия будет легче понять, если вспомнить хотя бы историю с трансфером Дядюна. За нападающего, не забившего в сезоне-2013/14 ни одного гола в 19 матчах, «Динамо» заплатило 1/5 миллиарда рублей. Около 60 миллионов подъемных и еще 140 миллионов годовой зарплаты. Примерно столько же, сколько получает в этом сезоне, не играя, Погребняк.

Вся нынешняя трансферная кампания бело-голубых поместилась в схожую сумму, причем эти деньги были получены не из кассы, а после продажи нескольких игроков. Но летом еще было кого продавать. Сейчас, если посмотреть объективно, подобных возможностей для пополнения кассы осталось меньше. При этом задачу возвращения в РФПЛ никто с клуба и Калитвинцева не снимал, - написал Казаков в своей колонке в «Спорт-Экспрессе». 

Напомним, что Погребняк перешел в «Динамо» в 2015 году. В текущем сезоне Погребняк провел три матча в ФНЛ и один в Кубке России, результативными действиями он не отметился.  

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