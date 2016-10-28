Дэйв Хэкстол: Невозможно выиграть, если играть хорошо только время от времени
Главный тренер «Филадельфии»
Дэйв Хэкстол прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной»
(4:5).
«Мы провели типичную для себя игру, – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ. – Эпизодически у нас кое-что получалось, но невозможно побеждать, если играть хорошо только время от времени».
В восьми матчах «Филадельфия» набрала семь очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. В субботу «летчики» сыграют в дерби Пенсильвании с «Питтсбургом».
Матч
Филадельфия - Аризона - 4:5 (0:2, 2:0, 2:3)
Голы:
Макгинн (Ричардсон, Дюклер), 7:33 (0:1). Экман-Ларссон 11:22 (0:2). Казинс (Шенн, Уайс), 29:34 (1:2). Шенн (Жиру, Гостисбеер), 35:00 (2:2 - бол.). Ханзал (Стоун, Доми), 46:31 (2:3). Ричардсон (Ридер), 48:10 (2:4 - мен.). Макдональд (Проворов, Конечны), 48:34 (3:4). Уайт (Дворак), 55:41 (3:5). Симмондс (Шенн, Штрайт), 59:45 (4:5 - бол.).
Место и дата
28 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция