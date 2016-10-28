Дэйв Хэкстол: Невозможно выиграть, если играть хорошо только время от времени

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:5).

«Мы провели типичную для себя игру, – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ. – Эпизодически у нас кое-что получалось, но невозможно побеждать, если играть хорошо только время от времени».

В восьми матчах «Филадельфия» набрала семь очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. В субботу «летчики» сыграют в дерби Пенсильвании с «Питтсбургом».