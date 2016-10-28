Прокуратура опротестовала решение суда об освобождении Емельяненко

Председатель Борисоглебского городского суда Воронежской области Николай Каратаев сообщил, что прокуратура опротестовала решение суда об освобождении по УДО бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

- Борисоглебская межрайонная прокуратура 27 октября опротестовала решение суда об освобождении по УДО бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Незадолго до окончания рабочего дня в четверг поступило к нам от прокуратуры апелляционное представление. Более того, даже если бы прокуратура отправила апелляцию до 24 часов 27 октября по почте, то считалось бы, что они успели в 10-дневный срок, - сказал представитель суда ТАСС.

По словам старшего помощника Борисоглебского межрайонного прокурора Валерия Бочарова, апелляционное представление подано по статье 70 УК РФ - возражение по срокам исправительных работ: их нельзя назначать больше двух лет, а в решении суда - 2 года и 23 дня.

Вчера стало известно, что Александр Емельяненко, осужденный на 4,5 года за сексуальное насилие над девушкой, освобожден из колонии условно-досрочно.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.