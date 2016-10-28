«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матч

Капитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».

По информации BobSoccer, точные сроки восстановления испанца станут известны после углубленного медицинского обследования. Источник отмечает, что к предстоящей игре в состав может вернуться защитник Доменико Кришито, который из-за травмы не сыграл с «Оренбургом» (1:0) и «Анжи» (0:4).

Напомним, Хави Гарсия получил травму в конце первого тайма матча с «Анжи», который проходил в рамках 1/8 финала Кубка России. Полузащитник покинул поле с помощью врачей, держась за спину. После перерыва вместо испанца на поле вышел Аксель Витсель.

Встреча «Зенита» с «Анжи» завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:4. Подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Томью» 30 октября на «Петровском», начало матча в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.