«Зенит» – «Томь». Хави Гарсия пропустит матч
Капитан «Зенита» Хави Гарсия из-за травмы не примет участия в матче 12-го тура чемпионата России против «Томи».
По информации BobSoccer, точные сроки восстановления испанца станут известны после углубленного медицинского обследования. Источник отмечает, что к предстоящей игре в состав может вернуться защитник Доменико Кришито, который из-за травмы не сыграл с «Оренбургом» (1:0) и «Анжи» (0:4).
Напомним, Хави Гарсия получил травму в конце первого тайма матча с «Анжи», который проходил в рамках 1/8 финала Кубка России. Полузащитник покинул поле с помощью врачей, держась за спину. После перерыва вместо испанца на поле вышел Аксель Витсель.
Встреча «Зенита» с «Анжи» завершилась поражением сине-бело-голубых со счетом 0:4. Подопечные Мирчи Луческу встретятся с «Томью» 30 октября на «Петровском», начало матча в 17:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция