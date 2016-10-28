Кучеров получил травму в матче с «Монреалем»
Форвард «Тампы-Бэй»
Никита Кучеров досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем»
(1:3) из-за травмы.
На 13-й минуте первого периода 23-летний российский нападающий упал при развороте и неудачно врезался в борт.
Вернувшись на скамейку «Тампы-Бэй», Кучеров держался за левое плечо. Он смог доиграть до перерыва, но на второй период не вышел.
«Надеюсь, он выбыл ненадолго, но он определенно не мог завершить игру», – сказал после матча главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер.
Кучеров является лучшим ассистентом команды в нынешнем сезоне, сделав шесть результативных передач в семи матчах. Также на его счету одна заброшенная шайба.
«Молнии» продолжат выездное турне в субботу матчем с «Нью-Джерси».
Матч
Монреаль - Тампа-Бэй - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Голы:
Киллорн (Строльман, Хедман), 36:08 (0:1). Гальченюк (Марков, Петри), 46:12 (1:1 - бол.). Пачиоретти (Шоу, Патерин), 50:23 (2:1). Митчелл 59:16 (3:1 - п.в.).
Место и дата
28 октября 02:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция