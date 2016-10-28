Кучеров получил травму в матче с «Монреалем»

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (1:3) из-за травмы.

На 13-й минуте первого периода 23-летний российский нападающий упал при развороте и неудачно врезался в борт.

Вернувшись на скамейку «Тампы-Бэй», Кучеров держался за левое плечо. Он смог доиграть до перерыва, но на второй период не вышел.

«Надеюсь, он выбыл ненадолго, но он определенно не мог завершить игру», – сказал после матча главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер.

Кучеров является лучшим ассистентом команды в нынешнем сезоне, сделав шесть результативных передач в семи матчах. Также на его счету одна заброшенная шайба.

«Молнии» продолжат выездное турне в субботу матчем с «Нью-Джерси».