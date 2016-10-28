Валерий Газзаев: Пребывание «Спартака» на первой строчке - заслуга Карреры

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями в преддверии дерби армейцев со «Спартаком» в 12-м туре РФПЛ.

Болеть буду за ЦСКА. Надеюсь, что подопечные Слуцкого одержат победу. Матчи с принципиальным соперником всегда носят особенный характер. Игроки готовятся иначе, да и тренерам важно выйти победителем в этом противостоянии.

Самая большая проблема на сегодняшний день – отсутствие Дзагоева и Еременко. Сейчас Слуцкий вынужден выпускать на поле больше игроков оборонительного плана, а также молодых футболистов. Это неравноценные альтернативы, и в нынешнем ЦСКА заменить Алана и Романа невозможно.

Пребывание «Спартака» на первой строчке – заслуга Карреры. Очевидно, что он успешно справляется со своими обязанностями. «Спартак» не всегда играет изящно и красиво, выигрывает в последнее время 1:0, но главное – есть результат. Это означает, что тренер находится на правильном пути. Кому-то качество футбола может нравиться, а кому-то нет, но результат всему голова, - цитирует Газзаева RT.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.