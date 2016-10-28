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Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛ

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Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну голевую передачу.

Таким образом, Ягр опередил многолетнего капитана «Нью-Джерси» Скотта Стивенса, у которого 1635 матчей в лиге, и вышел на седьмое место по этому показателю.

Теперь Ягр в трех матчах от форварда Дэйва Андрейчука, который в 1980-2000-х играл за «Баффало», «Торонто», «Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Тампу-Бэй».

Матч

Торонто - Флорида - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы:

Маркессо (Ягр), 6:55 (0:1). Бозак (Зайцев, Марнер), 18:56 (1:1). Маркессо (Луонго, Яндл), 23:35 (1:2 - бол.). ван Римсдайк (Марнер), 30:26 (2:2). Бозак (Кадри, Марнер), 36:03 (3:2).

Место и дата

28 октября 02:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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