Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛ

Форвард «Флориды» Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну голевую передачу.

Таким образом, Ягр опередил многолетнего капитана «Нью-Джерси» Скотта Стивенса, у которого 1635 матчей в лиге, и вышел на седьмое место по этому показателю.

Теперь Ягр в трех матчах от форварда Дэйва Андрейчука, который в 1980-2000-х играл за «Баффало», «Торонто», «Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Тампу-Бэй».