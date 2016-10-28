Ягр вышел на седьмое место в истории по числу матчей в НХЛ
Форвард «Флориды»
Яромир Ягр провел свою 1636-ю игру в НХЛ. В матче с «Торонто» (2:3) 44-летний
чешский нападающий сыграл 17 минут 52 секунды, нанес три броска и сделал одну
голевую передачу.
Таким образом, Ягр опередил многолетнего капитана «Нью-Джерси» Скотта Стивенса, у которого 1635 матчей в лиге, и вышел на седьмое место по этому показателю.
Теперь Ягр в трех матчах от форварда Дэйва Андрейчука, который в 1980-2000-х играл за «Баффало», «Торонто», «Нью-Джерси», «Бостон», «Колорадо» и «Тампу-Бэй».
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