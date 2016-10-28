Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:2).

Для 29-летнего капитана «пингвинов» эта игра стала второй в нынешнем сезоне. Два дня назад он забил гол в ворота «Флориды» (3:2).

Таким образом, Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионата. Серия началась 29 февраля этого года, и за это время на счету форварда 32 (13+19) очка.

Следующий матч «Питтсбург» проведет в субботу в гостях с «Филадельфией».