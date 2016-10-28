Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионата
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс»
(4:2).
Для 29-летнего капитана «пингвинов» эта игра стала второй в нынешнем сезоне. Два дня назад он забил гол в ворота «Флориды» (3:2).
Таким образом, Кросби набирает очки в 22 из 23 последних матчей регулярного чемпионата. Серия началась 29 февраля этого года, и за это время на счету форварда 32 (13+19) очка.
Следующий матч «Питтсбург» проведет в субботу в гостях с «Филадельфией».
Матч
Питтсбург - Айлендерс - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Голы:
Хорнквист (Кросби, Кессел), 0:46 (1:0 - бол.). Хэмоник (Нелсон, Принс), 35:13 (1:1). Малкин (Куниц, Кессел), 52:48 (2:1). Принс (Хэмоник, Нелсон), 55:38 (2:2 - бол.). Кросби (Уилсон, Шульц), 57:35 (3:2). Кессел (Дэйли, Малкин), 58:07 (4:2 - бол.).
Место и дата
28 октября 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция