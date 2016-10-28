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Хингис и Мирза вышли в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Теннисистки Мартина Хингис (Швейцария) и Саня Мирза (Индия) вышли в полуфинал в парном разряде на Итоговом турнире WTA, который проходит в Сингапуре.

Хингис и Мирза со счетом 7:6 (12:10), 7:5 переиграли представительниц Тайваня Чань Хаочин и Чань Юнянь. Теннисистки провели на корте почти два часа. 

Во втором четвертьфинале сыграют россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина с чешским дуэтом Андреа Главачкова/Люси Градецка. Победители этого противостояния сыграют в полуфинале с Мирзой и Хингис. 

Сингапур (Сингапур)

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Мартина Хингис (Швейцария)/Саня Мирза (Индия) - Чань Хаочин и Чань Юнянь (Тайвань) -  7:6 (12:10), 7:5

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