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Сегодня в Миссиссаге стартует второй этап «Гран-при» Skate Canada

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В пятницу в Миссиссаге начнется второй этап «Гран-при» Skate Canada.

В 22:00 (мск) откроет турнир короткая программа у женщин, после чего выступят пары, танцевальные дуэты и мужчины. На субботу запланированы прокаты произвольной программы.

Россию на Skate Canada будут представлять три фигуриста и две пары:

женщины: Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева;

мужчины: Александр Петров;

пары: Юко Кавагути/Александр Смирнов;

танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин.

Добавим, что пара Вера Базарова/Андрей Депутат снялись с турнира из-за травмы партнера.

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