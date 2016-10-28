Олег Романцев: Тот «Спартак», который хочет создать Каррера, мы увидим только после зимней паузы

Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями в преддверии матча с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.

- Я думаю, что шансы команд равны. От этой встречи будет очень многое зависеть. В решающей стадии чемпионата субботняя потеря очков может аукнуться. Кто выиграет, тот, наверное, окажется в более привилегированном положении на пару с «Зенитом».

На мой взгляд, мы увидим тот «Спартак», который хочет создать Массимо Каррера, только после зимней паузы. Итальянец проведет сборы, просмотрит игроков, которые ему нравятся. Тренер, если это его команда, должен сам подбирать исполнителей, обучать их, подстраивать их под свое видение. Пока он пользуется тем, что создали до него Аленичев и Карпин, но это тоже большое искусство — уметь использовать то, что сделали до тебя. В этом он, без сомнения, молодец, - цитирует Романцева RT.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.