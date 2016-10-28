Максим Ковтун: До Сочи круто общались с Плющенко, а сейчас вообще не общаемся
Трехкратный чемпион
России Максим Ковтун рассказал о взаимоотношениях с двукратным олимпийским
чемпионом Евгением Плющенко.
«До Сочи мы очень круто общались. Но сейчас вообще не общаемся. При встрече мы жмем друг другу руку. У меня нет к нему никакого негатива. Его и в принципе быть не может, ведь он легендарный спортсмен», – сказал Ковтун в эфире «Спорт FM».
Напомним, в олимпийский сезон Ковтун выиграл чемпионат России, но по итогам контрольных прокатов представителем России на Олимпийских играх в Сочи стал Плющенко.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически