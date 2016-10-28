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Максим Ковтун: До Сочи круто общались с Плющенко, а сейчас вообще не общаемся

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун рассказал о взаимоотношениях с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«До Сочи мы очень круто общались. Но сейчас вообще не общаемся. При встрече мы жмем друг другу руку. У меня нет к нему никакого негатива. Его и в принципе быть не может, ведь он легендарный спортсмен», – сказал Ковтун в эфире «Спорт FM».

Напомним, в олимпийский сезон Ковтун выиграл чемпионат России, но по итогам контрольных прокатов представителем России на Олимпийских играх в Сочи стал Плющенко.

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