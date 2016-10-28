Квинси Промес: В матче с ЦСКА играешь не только за себя, но и за всех болельщиков

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, чего ждет от матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

– Это не просто матч, это самая важная игра сезона, – приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака». – Во-первых, ЦСКА наступает нам на пятки в турнирной таблице. А во-вторых, это дерби. Ты играешь не только за себя, играешь за всех болельщиков, за всех тех, кто любит «Спартак», за ромб. Этот поединок точно стоит особняком среди всех. Поэтому очень старался восстановиться скорее. Знаю, что все рассчитывают на меня, хотят, чтобы помог команде. Сделаю все возможное.

– Как нужно сыграть с ЦСКА, чтобы победить?

– Сложно сказать, потому что ЦСКА – очень хорошая команда. Армейцы сильны всегда. Но в этом году мы тоже готовы к битве. Это будет классный матч. Надеюсь, что мы выиграем. По крайней мере – выложимся полностью. Оставим свои сердца на поле.

Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча