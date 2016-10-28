Квинси Промес: Когда Аленичев ушел, Каррера провел большую работу, чтобы мы не расклеились
Полузащитник «Спартак»
Квинси Промес перед матчем 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА рассказал о работе
под руководством итальянца Массимо Карреры.
«Каррера – по духу победитель. Кажется, мы мыслим похоже. Не нужно забывать, в какие времена он взял команду. Когда Аленичев ушел, Массимо провел большую работу с нами, чтобы мы не расклеились, а стали побеждать. Это трудно. Но он сейчас здесь с нами, и мы идем на первом месте. Что ж, могу только сделать Каррере комплимент», – приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».
Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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