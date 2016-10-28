Юрий Ковтун: «Спартак» должен наращивать свое лидерство в чемпионате

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился ожиданиями в преддверии матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

- Этот матч будет отличаться не только принципиальным значением для команд, но и тем, что «Спартак» должен наращивать свое лидерство в чемпионате. Все-таки ЦСКА проиграл последний матч, играет неровно, с перепадами. При этом сложно выделить фаворита в этом матче. «Спартак» играет в этом сезоне четко, уверенно добивается результата. Но в последних матчах спартаковцы с натяжкой, сложновато набирали очки.

У ЦСКА проблемы в атаке сейчас, нет нескольких основных игроков. «Спартак» должен отталкиваться от своей игры, а не подстраиваться и смотреть, кто есть у ЦСКА в составе, а кого нет. Наверняка тренеры подготовят какие-то тактические сюрпризы к этой встрече. Вполне вероятно, что может и без голов пройти это дерби – команды будут выжидать шанса на контратаке или на стандартных положениях, - цитирует Ковтуна «Р-Спорт».

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится в субботу, 29 октября на «Открытие Арене». Красно-синие отстают от лидирующего в чемпионате соперника на четыре очка.