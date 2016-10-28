Мирча Луческу: Когда «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, проскочила мысль, что однажды могу тренировать эту команду

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, почему весной 2016 года принял предложение петербургского клуба.

- У меня были давние связи с «Зенитом». На важном этапе моего пребывания в «Шахтере» Анатолий Тимощук попросил меня отпустить его в «Зенит». На тот момент он был ведущим украинским футболистом в команде, капитаном, и я следил за его карьерой после перехода.

Видел, как два года спустя «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В тот момент я понял, что это клуб с большим потенциалом и тягой к красивой игре. Тогда у меня проскочила мысль, что, возможно, однажды я могу стать тренером «Зенита». В этом году она осуществилось, и я этому очень рад, - заявил Луческу в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, «Зенит» назначил 71-летнего румына на пост главного тренера 24 мая. Контракт был заключен по схеме «2+1». В первом официальном матче под руководством экс-главного тренера «Шахтера» сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (1:0) и завоевали Суперкубок России.

При Луческу «Зенит» провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, четыре раза сыграл вничью, а единственное поражение петербуржцам нанес «Анжи». 27 октября в игре 1/8 финала Кубка России сине-бело-голубые проиграли махачкалинцам со счетом 0:4.

30 октября в матче 12-го тура чемпионата страны подопечные Луческу примут на «Петровском» «Томь». Встреча начнется в 17:00.