Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка- : -Макарова/Веснина
Баскетбол  Жальгирис- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спартак (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» отказался продавать Локателли в «Арсенал»

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли заинтересовал «Арсенал». Летом «канониры» пытались купить 18-летнего итальянца, но получили отказ от «россонери», сообщает Calciomercato.com.

В прошлом сезоне главный скаут «Арсенала» Нил Банфилд несколько раз просматривал Локателли, который дебютировал в серии A 21 апреля в матче с «Карпи» (0:0).

В летнее трансферное окно «Арсенал» сделал официальное предложение, но «Милан» сразу его отклонил.

Отметим, что в отличие от другого звездного воспитанника «Милана» – голкипера Джанлуиджи Доннаруммы – Локателли уже подписал первый профессиональный контракт с клубом.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола в семи матчах серии A, в том числе победный – в ворота «Ювентуса».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гордон Маккуин: Ибрагимович похож на старика, играющего в футболЭкс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Гордон Маккуин оценил игру шведского нападающего Златана Ибрагимовича.«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.«Лилль» претендует на Депая и КуарежмуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай заинтересовал «Лилль», сообщает Mercato 365. Французский клуб, который в ближайшее время может сменить владельца, рассматривает возможность аренды 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.«Ювентус» готов платить Витселю 6 млн евро за сезонРуководство «Ювентуса» зимой предпримет очередную попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.«Рома» интересуется Мемфисом ДепаемГолландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай в зимнее трансферное окно может перейти в «Рому».Серия А. 10-й тур. «Ювентус» обыграл «Сампдорию», «Палермо» проиграл «Удинезе» и другие матчиРезультаты матчей десятого тура чемпионата Италии.Марек Гамшик: Едем в Турин за положительным результатомКапитан «Наполи» Марек Гамшик рассказал о настрое команды на матч с «Ювентусом» - центральный в 11-м туре чемпионата Италии.«Ливерпуль» подпишет 15-летнего защитника «Бери»«Ливерпуль» заключит контракт с защитником клуба «Бери» Эмекой Оби, сообщает The Sun.Нападающий «Арсенала» Перес пропустит полтора месяца из-за травмыФорвард «Арсенала» Лукас Перес пропустит шесть недель из-за травмы голеностопа.Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» обязан ответить болельщикам трофеямиЖозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» обязан ответить болельщикам трофеямиПосле окончания матча 1/8 финала Кубка лиги (1:0), Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола ответили на вопросы журналистов.«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне» в матче, который прерывался из-за ливняФутболисты «Фиорентины» сыграли вничью с «Кротоне» в матче десятого тура чемпионата Италии.«Ювентус» обыграл «Сампдорию» и продолжает лидировать в чемпионате ИталииМатч десятого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сампдорией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ювентуса».Карл Дженкинсон: Девять месяцев вне игры – это очень тяжелоЗащитник лондонского «Арсенала» Карл Дженкинсон, пропустившей девять месяцев из-за травмы, вчера вышел на матч Кубка английской лиги с «Рендингом».Оуэн Харгривз: Я не понимаю, как можно продавать МхитарянаБывший полузащитник сборной Англии, «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» прокомментировал сообщения о том, что тренер «МЮ» в ближайший трансферный период планирует расстаться с полузащитником Генрихом Мхитаряном.Златан Ибрагимович: Когда болельщики «Сити» встречают меня, они становятся болельщиками «Юнайтед»Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал о встречах с болельщиками «Манчестер Сити».Жозе Моуринью: Погба мог бы стать гениальным центральным защитникомГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил универсализм французского полузащитника Поля Погба.Златан Ибрагимович: Постараемся доказать, что «Юнайтед» – хозяин МанчестераЗлатан Ибрагимович: Постараемся доказать, что «Юнайтед» – хозяин МанчестераПредставители «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» ответили на вопросы журналистов перед матчем 1/8 финала Кубка лиги.Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановкуИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.Жозе Моуринью: Жизнь в Манчестере – это катастрофа. Я не могу даже пройтись по улицеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетовал на трудности своей частной жизни в Великобритании.Олег Кононов: Я – в «Челси». На три неделиОлег Кононов: Я – в «Челси». На три неделиВ интервью корреспонденту «Советского спорта» экс-главный тренер «Краснодара» рассказал, почему отправился в лондонский клуб.

Милан
Миланкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Мануэль Локателли
Мануэль Локателливсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение