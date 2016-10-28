«Милан» отказался продавать Локателли в «Арсенал»

Полузащитник «Милана» Мануэль Локателли заинтересовал «Арсенал». Летом «канониры» пытались купить 18-летнего итальянца, но получили отказ от «россонери», сообщает Calciomercato.com.

В прошлом сезоне главный скаут «Арсенала» Нил Банфилд несколько раз просматривал Локателли, который дебютировал в серии A 21 апреля в матче с «Карпи» (0:0).

В летнее трансферное окно «Арсенал» сделал официальное предложение, но «Милан» сразу его отклонил.

Отметим, что в отличие от другого звездного воспитанника «Милана» – голкипера Джанлуиджи Доннаруммы – Локателли уже подписал первый профессиональный контракт с клубом.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника два гола в семи матчах серии A, в том числе победный – в ворота «Ювентуса».