Гордон Маккуин: Ибрагимович похож на старика, играющего в футбол

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Гордон Маккуин оценил игру шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

- Ибрагимович пока ничего не показал и выглядит очень бледно. Он похож на старика, играющего в футбол, - цитирует Маккуина «Свободная Пресса».

В этом году игрок сборной Швеции перешел в «Манчестер Юнайтед» . В текущем сезоне форвард провел за «красных дьяволов» девять матчей в АПЛ и забил четыре мяча.