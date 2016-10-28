Олег Романцев: Каррере надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать

Экс-наставник московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев сообщил, что не хотел бы общаться с нынешним тренером красно-белых итальянцем Массимо Каррерой.

- Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика - ни за что. Как русский изучит - сам приду и пообщаюсь, - цитирует Романцева RT.

Напомним, что Романцев 8 раз выигрывал со «Спартаком» чемпионат России и один раз чемпионат СССР. Каррера возглавил московский клуб после отставки Дмитрия Аленичева.