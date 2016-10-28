Акционеры «Интера» учитывают мнение Моратти в вопросе выбора главного тренера

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти продолжает участвовать в принятии ключевых решений в клубе.

По данным Calciomercato.com, китайские акционеры «Интера» намерены учесть мнение Моратти, который поддерживает кандидатуру бразильца Леонардо.

За назначение бывшего тренера «нерадзурри» также выступает и вице-президент клуба Хавьер Дзанетти.

Напомним, в ближайшее время «Интер» может отправить в отставку нынешнего главного тренера голландца Франка де Бура, под руководством которого команда занимает десятое место после десяти туров чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «ПСЖ» Лорана Блана, а ассистент француза был замечен на стадионе «Джузеппе Меацца» на матче десятого тура с «Торино» (2:1).

Напомним, 6 июня Моратти продал все свои акции «Интера» китайской компании Suning Holdings Group.

Добавим, что Леонардо тренировал «Интер» с декабря 2010 года по июнь 2011 года.

В 11-м туре 30 октября «Интер» сыграет в гостях с «Сампдорией».