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Кузнецова проиграла Мугурусе, но осталась на первом месте группы Итогового турнира года

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Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова потерпела поражение в матче третьего тура группового этапа Итогового турнира года в Сингапуре.

Российская теннисистка проиграла в трех сетах Гарбинье Мугурусе из Испании (6:3, 0:6, 1:6), которая занимает шестое место в рейтинге WTA.

Несмотря на поражение, Кузнецова осталась на первом месте Белой группы и сыграет в полуфинале с Доминикой Цибулковой из Словакии. В то же время Мугуруса досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

Счет личных встреч теннисисток – 5:3 в пользу Цибулковой. Причем она выиграла пять последних матчей, в том числе на турнире в Ухане в сентябре.

Второй полуфиналист из Белой группы определится в матче Агнешки Радвански (Польша) и Каролины Плишковой (Чехия).

Сингапур (Сингапур)

Итоговый турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

3-й тур

Матч

Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 6:0, 6:1

Место и дата

28 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

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