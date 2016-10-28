Кузнецова проиграла Мугурусе, но осталась на первом месте группы Итогового турнира года
Девятая ракетка мира
Светлана Кузнецова потерпела поражение в матче третьего тура группового этапа
Итогового турнира года в Сингапуре.
Российская теннисистка проиграла в трех сетах Гарбинье Мугурусе из Испании (6:3, 0:6, 1:6), которая занимает шестое место в рейтинге WTA.
Несмотря на поражение, Кузнецова осталась на первом месте Белой группы и сыграет в полуфинале с Доминикой Цибулковой из Словакии. В то же время Мугуруса досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.
Счет личных встреч теннисисток – 5:3 в пользу Цибулковой. Причем она выиграла пять последних матчей, в том числе на турнире в Ухане в сентябре.
Второй полуфиналист из Белой группы определится в матче Агнешки Радвански (Польша) и Каролины Плишковой (Чехия).
Сингапур (Сингапур)
Итоговый турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
3-й тур
Матч
Мугуруса Г. (Испания) - Кузнецова С. (Россия) - 3:6, 6:0, 6:1
Место и дата
28 октября 11:00, , Онлайн-трансляция