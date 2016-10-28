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Али Гаджибеков: Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков после победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России (4:0) рассказал о стычке с полузащитником сине-бело-голубых Жулиано, за которую оба игрока получили по красной карточке.

– В заключительной десятиминутке игры «Анжи» играл совсем раскованно, лично вы даже позволили себе в одном эпизоде пожонглировать мячом, продвигаясь по флангу.
– Стали получать уже удовольствие от игры. Может, я и не очень правильно поступил. Но это футбол. И против нас так играют. Когда мы в прошлом сезоне проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту» 1:5, даже хуже ситуация была, но мы реагировали на нее сдержанно. Нам тоже было обидно, но мы никого специально по ногам не били, «в колено» не прыгали.

Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму, мяча там близко не было. Эмоции вспыхнули, потерял контроль над собой, одна мысль была – ответить. Конечно, в этой ситуации нужно было быть сдержаннее, не реагировать. Это моя ошибка.

– Главный тренер сильно пожурил за этот эпизод в раздевалке?
– Нет, нас просто поблагодарили за победу, за самоотдачу. Мы знаем, что у нас через пару дней, можно сказать, даже еще более сложная игра – с «Краснодаром». Готовиться к ней начали сразу после матча с «Зенитом»: буквально через 15 минут после финального свистка вернулись на поле для восстановительной тренировки, – приводит слова Гаджибекова пресс-служба «Анжи».

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Напомним, стычка между защитником и Жулиано произошла в конце второго тайма. Главный арбитр Владимир Москалев удалил обоих игроков. «Зенит» завершал игру вдевятером, на 57-й минуте красную карточку получил вратарь Михаил Кержаков.

Матч завершился победой «Анжи» со счетом 4:0. Дубль у махачкалинцев оформил Филипп Будковский, еще по голу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В 1/4 финала Кубка страны подопечные Павла Врбы встретятся с «Уфой». Игры следующего раунда турнира пройдут в марте 2017 года.

30 октября в рамках 12-го тура премьер-лиги «Анжи» примет «Краснодар», а «Зенит» встретится на «Петровском» с «Томью».

Матч

Анжи - Зенит - 4:0 (1:0)

Голы

Гасанов 29 (1:0). Будковский 62 (2:0). Будковский 69 (3:0). Бериша 79 (4:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич (Обертан, 70), Бериша (Мутари, 84), Эбесилио (Маевский, 77), Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак (Лодыгин, 59), Жулиано, Хави Гарсия (Витсель, 46), Жирков, Маурисио, Шатов (Кокорин, 46), Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 51 - Нету, 36; Кокорин, 56; Жирков, 67

Удаления:

Гаджибеков, 89 - Кержаков М., 57; Жулиано, 89

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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