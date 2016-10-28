Али Гаджибеков: Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму

Защитник «Анжи» Али Гаджибеков после победы над «Зенитом» в матче 1/8 финала Кубка России (4:0) рассказал о стычке с полузащитником сине-бело-голубых Жулиано, за которую оба игрока получили по красной карточке.

– В заключительной десятиминутке игры «Анжи» играл совсем раскованно, лично вы даже позволили себе в одном эпизоде пожонглировать мячом, продвигаясь по флангу.

– Стали получать уже удовольствие от игры. Может, я и не очень правильно поступил. Но это футбол. И против нас так играют. Когда мы в прошлом сезоне проиграли в Санкт-Петербурге «Зениту» 1:5, даже хуже ситуация была, но мы реагировали на нее сдержанно. Нам тоже было обидно, но мы никого специально по ногам не били, «в колено» не прыгали.

Жулиано бежал на меня с намерением нанести травму, мяча там близко не было. Эмоции вспыхнули, потерял контроль над собой, одна мысль была – ответить. Конечно, в этой ситуации нужно было быть сдержаннее, не реагировать. Это моя ошибка.

– Главный тренер сильно пожурил за этот эпизод в раздевалке?

– Нет, нас просто поблагодарили за победу, за самоотдачу. Мы знаем, что у нас через пару дней, можно сказать, даже еще более сложная игра – с «Краснодаром». Готовиться к ней начали сразу после матча с «Зенитом»: буквально через 15 минут после финального свистка вернулись на поле для восстановительной тренировки, – приводит слова Гаджибекова пресс-служба «Анжи».

Напомним, стычка между защитником и Жулиано произошла в конце второго тайма. Главный арбитр Владимир Москалев удалил обоих игроков. «Зенит» завершал игру вдевятером, на 57-й минуте красную карточку получил вратарь Михаил Кержаков.

Матч завершился победой «Анжи» со счетом 4:0. Дубль у махачкалинцев оформил Филипп Будковский, еще по голу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В 1/4 финала Кубка страны подопечные Павла Врбы встретятся с «Уфой». Игры следующего раунда турнира пройдут в марте 2017 года.

30 октября в рамках 12-го тура премьер-лиги «Анжи» примет «Краснодар», а «Зенит» встретится на «Петровском» с «Томью».