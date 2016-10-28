Команда Wings Gaming попала в Книгу рекордов Гиннесса
Китайский коллектив Wings Gaming попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого приза в истории киберспорта.
Wings Gaming are now the Guinness Record Holders for the Largest 1st Prize in an esports tournament. Congrats. pic.twitter.com/ImCFNKcyC1— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 27 октября 2016 г.
Напомним, что Wings Gaming стала чемпионом The International 2016. Команда заработала 9,1 миллиона долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически