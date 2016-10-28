У Василия Березуцкого родилась дочь

У защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого и его жены Ольги родилась дочь, сообщает официальный сайт армейцев.

Новорожденной дали имя Анастасия. Это второй ребенок в семье Василия: у пары уже есть сын Владимир.

«ЦСКА поздравляет родителей и желает малышке здоровья и счастья!» - говорится в поздравлении ЦСКА.