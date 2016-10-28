У Василия Березуцкого родилась дочь
У защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого и его жены Ольги родилась дочь, сообщает официальный сайт армейцев.
Новорожденной дали имя Анастасия. Это второй ребенок в семье Василия: у пары уже есть сын Владимир.
«ЦСКА поздравляет родителей и желает малышке здоровья и счастья!» - говорится в поздравлении ЦСКА.
У Василия Березуцкого родилась дочь! Малышку назвали Анастасией. Поздравляем с пополнением в семье! #мыЦСКА https://t.co/G3vlt5N5BH pic.twitter.com/89vRqWBRvE— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 октября 2016 г.
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