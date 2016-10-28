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Самый дешевый билет на матч Россия - Румыния стоит 100 рублей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович рассказал про билетную программу на товарищеский матч Россия - Румыния.

- Открылась билетная программа на контрольный матч национальных сборных России и Румынии, который пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. РФС с учетом соответствующего опыта «Терека» выработал самую лояльную билетную программу для болельщиков. Цены на билеты начинаются от 100 рублей, при этом 95% зрительских мест на стадионе укладываются в ценовую категорию 100-400 рублей. Билеты в лучший из центральных секторов обойдутся в 500 рублей. Также на стадионе будет выделен специальный сектор для детских школ Чеченской республики – порядка 650-670 мест, - сказал Карпович в интервью «Р-Спорт». 

Ранее стали известны даты проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Румынией. 10 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Катара. Матч состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд» в 19.00 мск. 15 ноября сборная России сыграет с командой Румынии в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» в это же время. Список игроков, которые будут вызваны тренерским штабом для подготовки к матчам, будет объявлен 1 ноября.    

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