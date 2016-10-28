Олег Романцев обратился к болельщикам ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев обратился к фанатам ЦСКА, критикующим главного тренера Леонида Слуцкого.

- Я бы к болельщикам ЦСКА обратился через вас. Дело в том, что он еще не умер, а вы его уже хороните. Я о Слуцком говорю. Раньше, когда мы проигрывали, Николай Старостин сажал нас напротив себя и говорил: «От любви до ненависти — один шаг». Сегодня тебя носят на руках, а завтра - проиграл, и тебя уже ненавидят. Фанаты, на мой взгляд, торопятся. ЦСКА не так уж плох, как им сейчас кажется. Да, есть проблемы в составе, но елки-палки - они же чемпионы, чего вы их с землей ровняете? Болельщик не тот, кто болеет, пока команда выигрывает, а тот, кто поддерживает команду и в тяжелые времена тоже. Недавно встречался с моим другом — главным режиссером Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Вот он мне говорит: «Олег, я безнадежный болельщик «Торпедо». Никуда от этого не денешься, всегда буду болеть за них». Если вы выбрали ЦСКА — болейте, выбрали «Спартак» — поддерживайте его. Поддерживать победителя легко. Болеть за команду, которой сейчас тяжело — вот здесь уже, что называется, проверка на вшивость, - цитирует Романцева RT.

Напомним, что в последних двух матчах болельщики вывешивали оскорбительные баннеры в адрес 45-летнего российского специалиста. Вчера была создана петиция с обращением к Евгению Гинеру и Роману Бабаеву с просьбой уволить Леонида Слуцкого из ЦСКА.

Напомним, после 11 матчей чемпионата России подопечные Слуцкого расположились на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов армейцы с двумя очками замыкают группу Е и сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.