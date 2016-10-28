Почта России представила серию марок «Легенды российского футбола» без Яшина, Воронина и Шестернева

Сегодня в почтовое обращение вышли семь новых марок серии «Легенды российского футбола», приуроченной к чемпионату мира 2018 года в России, сообщается в пресс-релизе «Почты России».

Как сообщается в пресс-релизе «на почтовых марках изображены спортсмены, достигшие самых высоких достижений и составившие славу отечественного футбола на международном уровне». В список «Легенд» вошли Виктор Банников, Константин Бесков, Николай Латышев, Слава Метревели, Николай Морозов, Игорь Нетто, Галимзян Хусаинов.

В серию не вошли игроки сборной СССР, выступавшие на самом успешном в истории советской команды чемпионате мира 1966 года: Лев Яшин, Валентин Пономарев, Альберт Шестернев, Муртаз Хурцилава, Василий Данилов, Йожеф Сабо, Валерий Воронин, Анатолий Банишевский, Эдуард Малофеев, Игорь Численко и Валерий Поркуян, которые дошли до полуфинала чемпионата.

Марки размером 42x30 мм номиналом 29 рублей, изданные тиражом по 220 тысяч экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России. Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, и изготовлены штемпеля специального гашения.

Гашения новой почтовой продукции прошли сегодня в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга , Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и в Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России», а также указанием места и даты проведения специального гашения.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.