Роналдо: Лучше бы тот гол «Компостеле» я забил за «Реал»

Чемпион мира бразилец Роналдо вспомнил свой гол в ворота «Компостелы» в октябре 1996 года.

В матче «Компостела» – «Барселона» Роналдо забил гол после индивидуального прохода, во время которого обыграл семь игроков соперника.

«Чтобы забить такой гол, необходимо обладать периферическим зрением. Времени на принятие решение попросту не было.

Это был классный гол, но если честно, лучше бы я забил его за «Реал». Это единственное, о чем я жалею», – приводит AS слова Роналдо.

Напомним, Роналдо играл в «Барселоне» в 1996-1997 годах, а после пяти лет, проведенных в «Интере», перешел в «Реал» (2002-2007).