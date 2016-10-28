Генрих Мхитарян: Неважно, что меня купили за 40 миллионов, никто не гарантировал, что я буду играть
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался об отсутствии игровой практики после
перехода из «Боруссии» (Дортмунд).
«Неважно, что меня купили за 38 или 40 миллионов фунтов, мне никто не гарантировал, что я буду играть.
Я просто стараюсь тренироваться как можно лучше, чтобы заслужить место в составе. Не думаю, что я буду играть в каждом матче. Все зависит от тактической ситуации и соперника. Но я сделаю все, чтобы помочь команде», – сказал Мхитарян в интервью The Guardian.
В нынешнем сезоне 27-летний армянский полузащитник выходил на поле в пяти матчах, после чего получил травму. В последний раз Мхитарян играл 10 сентября в матче премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2). Он вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
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