Михаил Мамиашвили: У Тражуковой ко мне нет вопросов, а у меня к ней есть

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта» и ответил на вопрос о конфликте в Рио с Инной Тражуковой.

- У Инны вопросов ко мне нет, но у меня вопросы к ней остались в практической плоскости. Думаю, мы еще ни один год будем вместе плодотворно работать, и нужно настраиваться на максимальный результат. Всех членов сборной будем учить переступать через не могу, во имя достижения цели. Спортсмены должны отдавать себе отчет, что они живут, тренируются и выступают на соревнованиях на деньги налогоплательщиков - то есть, на деньги российского народа. Именно на эти средства сегодня созданы государством идеальные условия для тренировок и выступлений наших спортсменов - прекрасные базы, прекрасное медицинское обеспечение.