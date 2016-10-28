Пол Морис: Лайне – потрясающий снайпер

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:1) высказался о результативности форварда Патрика Лайне.

18-летний финн сделал дубль, и теперь на его счету 8 (6+2) очков в семи матчах регулярного чемпионата.

«Я думаю, он привык забивать голы. Когда он забил первый, он точно знал, куда полетит шайба. Во втором случае, у него практически не было места, но он так часто оказывался в таких ситуациях, что также все прекрасно понимал. Он потрясающий снайпер», – приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

На драфте 2016 года «Виннипег» выбрал Лайне в первом раунде под общим вторым номером.