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Пол Морис: Лайне – потрясающий снайпер

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:1) высказался о результативности форварда Патрика Лайне.

18-летний финн сделал дубль, и теперь на его счету 8 (6+2) очков в семи матчах регулярного чемпионата.

«Я думаю, он привык забивать голы. Когда он забил первый, он точно знал, куда полетит шайба. Во втором случае, у него практически не было места, но он так часто оказывался в таких ситуациях, что также все прекрасно понимал. Он потрясающий снайпер», – приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

На драфте 2016 года «Виннипег» выбрал Лайне в первом раунде под общим вторым номером.

Матч

Виннипег - Даллас - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Майерс 0:15 (1:0). Коннор (Элерс), 16:12 (2:0). Лайне (Бафлин, Шейфли), 24:30 (3:0). Сегин (Клингберг, Бенн Д.), 40:33 (3:1). Лайне (Уилер, Перро), 50:17 (4:1).

Место и дата

28 октября 03:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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