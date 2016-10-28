Михаил Мамиашвили: К Лебедеву офицеры WADA явились в полночь
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».
– Во время Олимпиады давление со стороны WADA на нашу сборную было ощутимым?
– В 12 часов ночи к Виктору Лебедеву, который сгонял к Играм 10 кг, и которому в 3 час дня выходить на взвешивание, явились офицеры WADA. А для него просто сдать мочу – подвиг. Борцам часто приходится сгонять вес, это очень сложно. Недаром у борцов есть поговорка: «Нам жалко простых людей – они не знают истинный вкус воды». Виктору пришлось выпить воды, чтобы сдать анализы, потом убирать этот вес, а утром к нему снова пришли офицеры WADA.
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