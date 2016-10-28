Мирча Луческу: Новым футболистам «Зенита» потребовалось время, чтобы привыкнуть к моим требованиям

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал об изменении игры сине-бело-голубых по сравнению с прошлым сезоном, когда команду тренировал Андре Виллаш-Боаш.

- «Зенит» был командой, игра которого держалась на двух-трех исполнителях экстра-класса, но после их отъезда мне пришлось перекраивать игровой стиль и перекладывать нагрузку на остальных футболистов, особенно в плане атакующих действий.

Помню, как в прошлом году смотрел матч «Зенита» в Лиге чемпионов и отметил, что всю игру вели три футболиста: Гарай, Халк и Витсель. Я сразу отметил, что продолжать играть в том же стиле нельзя. Переход на новые рельсы дался, конечно, непросто, поскольку новым футболистам потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым требованиям, - цитирует Луческу официальный сайт УЕФА.

Напомним, Эсекиэль Гарай и Халк покинули «Зенит» летом 2016 года. Аргентинский защитник перешел в «Валенсию», а бразильский нападающий подписал контракт с «Шанхаем СИПГ». В летнее трансферное окно сине-бело-голубых мог покинуть Аксель Витсель, однако его трансфер в «Ювентус» не состоялся. Состав петербурского клуба пополнили Роберт Мак, Жулиано и Иван Новосельцев.

Под руководством Мирчи Луческу «Зенит» провел 17 матчей, в которых одержал 12 побед, четыре раза сыграл вничью, а единственное поражение петербуржцам нанес «Анжи». 27 октября в игре 1/8 финала Кубка России сине-бело-голубые проиграли махачкалинцам со счетом 0:4.