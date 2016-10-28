Михаил Мамиашвили: За 6 секунд до конца никогда не проигрывал

Михаил Мамиашвили: У Тражуковой ко мне нет вопросов, а у меня к ней есть

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта» и ответил на вопрос о конфликте в Рио с Инной Тражуковой.