Михаил Мамиашвили: За 6 секунд до конца никогда не проигрывал
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».
– Вы за шесть секунд до конца схватки победу не упускали, как это произошло с нашими девушками в Рио?
– Никогда! Наоборот, я за три секунды вырывал победу. Это еще в 1983 году было, на турнире в Болгарии. Я совсем молодой боролся с олимпийским чемпионом Штефаном Руссо. Проигрывал 1:2. Судья остановил схватку, я выбрал партер. И выиграл. Руссо не мог представить, что неизвестный пацан за 3 секунды вырвет у него побед. Но 3 секунды – целая вечность, я знал, что если идти до конца, то все возможно.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически