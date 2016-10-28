Михаил Мамиашвили: Без идеологии побеждать нельзя

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили побывал в редакции «Советского спорта».

– Ваш зять Сергей Бондарчук сыграл Александра Карелина в фильме «Чемпионы-2». Понравился вам фильм и давали ли вы зятю советы?

– Советов никаких Сергею не давал. Ему выделили консультанта - борца, спарринг-партнеров. Сам Сан Сныч никаких советов ему тоже не давал. Только дал свое согласие на съемки его персонажа в фильме.

Мне фильм понравился, как и весь этот цикл. В этих фильмах ярко показана нравственная и идеологическая составляющая спорта. Потому что в последнее время у нас была такая идеология: футбольное поле, мяч, зарплата и хорошее шампанское после игры. И после этого должны посыпаться медали. Никогда такого не будет без большой ответственности перед своим именем, перед тренером, который тебя привел в спортзал, перед этим залом, где вместе с тобой росли твои сверстники, перед городом и страной, которые ты представляешь. Без идеологии нельзя побеждать. И фильм этот раскрывает, почему Александр Попов, Светлана Хоркина, Лена Исинбаева, Александр Карелин встали даже выше чемпионов. И я - человек достаточно амбициозный, тоже чего-то достигший, ставлю Карелина над чемпионами.