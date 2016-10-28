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Фанаты ЦСКА: Армейцы, призываем вас прийти на дерби в черном, будьте с командой до конца

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Фанатская группировка ЦСКА Red-Blue Warriors обратилась к болельщикам армейцев в преддверии матча 12-го тура РФПЛ со «Спартаком».

«Уже завтра, 29 октября, состоится одно из самых долгожданных событий - главное дерби страны «Спартак» - ЦСКА!

День Д - это особенный день в жизни каждого фаната. День, когда демонстрируется настоящая сила и эмоции, когда один побеждает другого - неважно, на поле или за его пределами.

«Армейцы»! В тяжелый период для нашей команды мы должны быть 12-м игроком - единым целым с командой! Именно поэтому мы призываем вас приходить на матч в черном, петь до последнего издыхания во славу «армейского» клуба и быть с командой до финального свистка - не уподобляйтесь рабам!

Будьте бдительны перед матчем! Готовьтесь принять неравный бой и отстоять красно-синие цвета! В гостях как дома!», - говорится в обращении болельщиков ЦСКА на сайте Rbworld.org. 

Напомним, что  в последних двух матчах болельщики вывешивали оскорбительные баннеры в адрес 45-летнего российского специалиста. Вчера была создана петиция с обращением к Евгению Гинеру  и Роману Бабаеву с просьбой уволить Леонида Слуцкого из ЦСКА.

Напомним, после 11 матчей чемпионата России подопечные Слуцкого расположились на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов армейцы с двумя очками замыкают группу Е и сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф.   

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

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