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Виктор Папаев: Невозможно объяснить игру «Зенита» с «Анжи», в московском дерби мы такого не увидим

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и ЦСКА Виктор Папаев поделился ожиданиями от столичного дерби, которое состоится 29 октября на стадионе «Открытие-Арена».

– Вам не кажется, что поражение от «Локомотива» пойдет армейцам только на пользу?  Команда выйдет на поле обозленной и может сыграть отлично, даже без своих лидеров.
– Естественно. Любое поражение для ЦСКА – маленькое «ЧП», поскольку эта команда очень высокого уровня. Если мы вспомним матч с «Локомотивом», там ничего страшного не произошло, кроме единственного сольного прохода Майкона. Но должен признаться, что «Локомотив» выглядел цельно, и команда Юрия Семина заслужила победу. Поэтому говорить о мотивации или обозленности игроков ЦСКА даже не приходится. Почему? Потому что эта черта настоящих профессионалов, кем и являются футболисты армейцев. Самый лучший способ ответить за поражение в предыдущей игре – выиграть следующий. Тем более, когда тебя ждет такой соперник.

У игроков Слуцкого психология победителей, они просто так ничего не отдадут. Не думаю, что армейцы перегорят, поскольку они понимают своим нутром, что этот матч очень важен, и они отыграют его на все сто процентов. Здесь даже не нужен тренер и его наставления. Шансы равны, это просто я отдаю маленькое предпочтение «Спартаку». Думаю, нас ждет хороший матч по содержанию, а самое главное, все игроки будут действовать на максимуме, не так, как «Зенит» вчера играл с «Анжи». Для такой команды с такими исполнителями 4:0 – негоже. Это что такое… Даже трудно объяснить, – сказал Папаев.

Полное интервью со специалистом ЗДЕСЬ.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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