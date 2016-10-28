Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Теннис  Мугуруса3:6, 6:0, 6:1Кузнецова
Теннис  Главачкова/Градечка- : -Макарова/Веснина
Баскетбол  Жальгирис- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спартак (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Футбол  Лилль- : -ПСЖ
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Назаров возглавит «Нефтехимик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер СКА и «Барыса» Андрей Назаров возглавит нижнекамский «Нефтехимик». 

Напомним, что сегодня тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Николаем Соловьевым подал в отставку.  Руководство клуба отставку приняло.

Последним местом работы Назарова был «Барыс», который специалист покинул в сентябре. Летом 2015 года Назаров возглавил СКА, сменив на посту главного тренера Вячеслава Быкова. В 22 матчах под руководством Андрея Назарова петербуржцы одержали 10 побед и находились на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Из-за неудовлетворительных результатов Назаров был уволен 16 октября того же года после поражения от «Ак Барса» (1:3). Место главного тренера СКА занял Сергей Зубов, работавший помощником в тренерском штабе Назарова. 

После 25 матчей «Нефтехимик» занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции КХЛ. 

Владимир Крикунов: В «Нефтехимике» Соловьева сменит Назаров. Черте что творится

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Крикунов: В «Нефтехимике» Соловьева сменит Назаров. Черте что творитсяВладимир Крикунов: В «Нефтехимике» Соловьева сменит Назаров. Черте что творитсяИзвестный специалист Андрей Назаров возвращается к работе в КХЛ. Он возглавит нижнекамский клуб, прославившийся чехардой тренеров.КХЛ. «Трактор» – «Авангард», «Металлург» (Мг) – «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на Sovsport.ru.«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждать«Крылья у сборников? Разденутся – посмотрю». Знарок продолжает жечь и побеждатьИгроки СКА – об одиннадцатой победе подряд, а Олег Знарок – о тяжелой доле тренера-совместителя.Дмитрий Квартальнов: Дал Ничушкину отдохнуть перед Кубком КарьялаПосле победы над «Слованом» (4:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил, почему не играли три кандидата в сборную России на Кубок Карьяла.Милош Ржига: Проиграли сами себеПосле поражения от ЦСКА (2:4) главный тренер «Слована» объяснил причины неудачи и посетовал на переполненный лазарет.Андрей Разин: Накопилось много вопросов к руководствуГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин поделился впечатлениями от матча с тольяттинской «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.Эдгарс Масальскис: Не ждали легкой прогулки в матче с «Автомобилистом»Голкипер тольяттинской «Лады» Эдгарс Масальскис прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ.Владимир Ткачев оформил третий хет-трик за годВ матче с «Югрой» (4:1) 23-летний форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев сделал третий хет-трик за карьеру в КХЛ, причем все три ему удались в составе одной команды.Ржига проиграл сам себеРжига проиграл сам себеАрмейцы одержали победу благодаря сразу двум «подаркам» от игроков «Слована», которые обернулись голами.Горди Дуайер: Третья шайба стала поворотной в матче против СКАГлавный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).Олег Знарок: Заметил ли, что у сборников выросли крылья? Нет, сейчас разденутся – посмотрюГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).Александр Хохлачев: 11 побед подряд? СКА выходит на каждую игру как на последнюю и старается выигратьНападающий СКА Александр Хохлачев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).Павел Дацюк: Думаю, перерыв на матчи сборной России пойдет мне на пользуКапитан СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).ЦСКА переиграл «Слован» в матче чемпионата КХЛХоккеисты московского ЦСКА уверенно переиграли «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.Егор Яковлев: Секрет моей результативности – большая заслуга партнеровЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» (6:0).СКА разгромил «Медвешчак» и одержал 11-ю победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Медвешчак» со счетом 6:0.Дубль Мосалева помог «Локомотиву» обыграть минское «Динамо»«Локомотив» дома взял верх над минским «Динамо» (6:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Хет-трик Ткачева принес победу «Ак Барсу» над «Югрой»Хоккеисты казанского «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ переиграли на своей площадке «Югру» со счетом 4:1.КХЛ. ЦСКА обыграл «Слован», СКА разгромил «Медвешчак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.СКА – «Медвешчак» - 6:0. Как это былоВ четверг в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Медвешчак» из Загреба.

Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Андрей Назаров
Андрей Назароввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение