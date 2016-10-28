Назаров возглавит «Нефтехимик»
Бывший главный тренер СКА и «Барыса» Андрей Назаров возглавит нижнекамский «Нефтехимик».
Напомним, что сегодня тренерский штаб «Нефтехимика» во главе с Николаем Соловьевым подал в отставку. Руководство клуба отставку приняло.
Последним местом работы Назарова был «Барыс», который специалист покинул в сентябре. Летом 2015 года Назаров возглавил СКА, сменив на посту главного тренера Вячеслава Быкова. В 22 матчах под руководством Андрея Назарова петербуржцы одержали 10 побед и находились на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Из-за неудовлетворительных результатов Назаров был уволен 16 октября того же года после поражения от «Ак Барса» (1:3). Место главного тренера СКА занял Сергей Зубов, работавший помощником в тренерском штабе Назарова.
После 25 матчей «Нефтехимик» занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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