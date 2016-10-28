Ибсон: Надеюсь, против «Спартака» Акинфеев проведет не лучший матч

Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал в интервью «Советскому спорту», каких футболистов из «Спартака» и ЦСКА он считает лучшими.

- Когда вы играли за «Спартак», кого считали лидерами команды?

- Много классных футболистов было. Думаю, Алекс. Да и Быстров еще за нас играл.

- А в ЦСКА лидеры все те же: Акинфеев, да Игнашевич.

- Вот это да! Столько лет на высоком уровне, да еще и в одном клубе. В современном футболе такое редко встретишь. Но это ведь хорошо, футболисты друг друга знают, нет проблем в сыгранности, идеи у команды не меняются

- Помните ли Джано? В то время он совсем молодым был.

- Да-да, он уже был в клубе, когда я пришел. В то время чувствовалось, что из него вырастет очень хороший футболист. Сейчас, наверное, он один из лучших?

- На днях контракт продлил с клубом.

- Значит, становится одним из лидеров. Удачи ему!

- В командах осталось не так много знакомых вам игроков. И все-таки, давайте сравним, кто лучше: Марио Фернандес или Дмитрий Комбаров?

- Комбаров, конечно! Почему? Потому что Диму неплохо знаю. А вот с Марио, несмотря на то, что он бразилец, не знаком. Слышал, что Фернандес хорош, но выберу все-таки Комбарова.

- Фернандо или Вернблум?

- Дружу с Фернандо, об игроке ЦСКА ничего не слышал. Так что выбор очевиден, - смеется Ибсон. - Буду болеть за Фернандо персонально.

- Акинфеев или Ребров?

- Вратарь ЦСКА — один из лучших в стране. Но надеюсь, против «Спартака» Акинфеев проведет не лучший матч, - шутит бразилец.