Немецкий телеканал SPORT1 покажет финал чемпионата мира по League of Legends
Крупнейший спортивный телеканал Германии SPORT1 в прямом эфире покажет финал чемпионата мира по League of Legends между южнокорейскими командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy.
Трансляция огранизавана при поддержки Riot Games и киберспортивного портала Summoner’s Inn.
Гранд-финал чемпионата мира по League of Legends состоится в ночь с 29 на 30 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира уже достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.
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