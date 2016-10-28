«Рубин» хочет продлить контракт с М'Вила

«Рубин» ведет активные переговоры по продлению контракта с Янном М'Вила и хочет оставить француза в команде, сообщает «Бизнес Online».

Действующий договор игрока с клубом рассчитан до конца этого года и, в случае неудачных переговоров, в январе француз может уйти из «Рубина» бесплатно свободным агентом.

По информации источника, «Рубин» пытается переподписать контракт с французом.

На данный момент М'Вила провел за «Рубин» два полных матча – против «Крыльев Советов» и «Терека». Француз перешел в «Рубин» в 2013 году, в прошлом сезоне футболист выступал за «Сандерленд» на правах аренды.