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«Фламенго» хочет взять Витиньо в аренду

Источник:  Globo EsporteКомментарии

«Фламенго» проявляет интерес к форварду Витиньо, который принадлежит ЦСКА, но выступает на правах аренды за «Интернасьонал».

По информации Globo Esporte, клуб и сторона игрока уже достигли договоренности по деталям контракта и зарплате нападающего. Впрочем, препятствием к переходу может стать позиция ЦСКА, который рассматривает только вариант продажи бразильца.

Чемпионы России готовы расстаться с Витинью за 11 миллионов евро. При этом по условиям аренды с «Интернасьоналом», у бразильского клуба есть право выкупа Витиньо за восемь миллионов.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард забил семь голов и сделал три голевые передачи в 23 матчах высшей лиги Бразилии за «Интернасьонал».

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