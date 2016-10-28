На следующей неделе Мамаев пройдет обследование на предмет травмы бедра

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на следующей неделе пройдет обследование на предмет возможного рецидива травмы бедра, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2 ДВ). Футболист вышел в стартовом составе, почувствовал боль в правом бедре и был заменен на 17-й минуте. У 28-летнего игрока случился рецидив травмы, из-за которой он пропустил последний месяц.

- Похоже на рецидив старой травмы передней мышцы бедра, - сказал источник. - Будут обследовать - может, спазм, может, надрыв. В начале следующей недели он отправится на обследование, пока же нет окончательного вердикта.

