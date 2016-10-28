Владимир Тарасенко-старший: Вовка мог стать футболистом, удар у него был сумасшедший

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и его отец, бывший форвард ярославского «Торпедо» и Сибири» Андрей Тарасенко, могли профессионально заняться футболом. Об этом рассказал отец Андрея – Владимир Тарасенко-старший.

«И Вовка, и Андрей могли стать футболистами. Удар у него был сумасшедший. Но я не сомневался, что надо продолжать заниматься хоккеем. Во-первых, потому что Андрей достиг высокого уровня в этом виде спорта и мог дать сыну больше, чем я в футболе. Кроме того, футболом нормально можно было заниматься менее полугода, потому что крытых манежей тогда не было. Я знал, что в хоккее он раскроет себя лучше. И, конечно, мы всегда советовались с Андреем. Держали семейный совет», – приводит слова Владимира Тарасенко-старшего официальный сайт НХЛ.