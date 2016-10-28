Сидельников подписал контракт с компанией Fight Nights Global
Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории, ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией Fight Nights Global, президентом которой является Камил Гаджиев.
Сидельников уже выступал в этом промоушене в рамках турнира Fight Nights Global 50 в Санкт-Петербург8е в андеркарде боя Федор Емельяненко — Фабио Мальдонадо. Соперником Кирилла был немец Рубен Вольф. Тот бой завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей.
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