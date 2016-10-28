M-1 Challenge 73. Идрисов сразится против Бухингера

9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 «Битва Нартов» помимо ранее объявленного боя между Анатолием Токовым и Рамазаном Эмеевым состоится еще один давно ожидаемый болельщиками поединок – Магомед Идрисов (Горец, 6-0) бросит вызов доминирующему чемпиону M-1 Challenge в полулегком весе Ивану Бухингеру (MMA Spirit, 31-4).

Снова для чемпиона России по ушу-саньда наступает момент истины – на своем пути он бил таких опытнейших и заслуженных мастеров как Александр Бутенко, Сергей Гречихо и Макс Кога, а теперь ему предстоит встретиться лицом к лицу с «ночным кошмаром российских бойцов», который одолел за свою карьеру уже 8 наших соотечественников. Во всех своих боях Магомед доминировал над своими оппонентами и сейчас под руководством тренеров своего клуба он готовится, чтобы повторить это и в бою против одного из лучших европейских бойцов в полулегком весе.

Три с половиной года миновало со времен встречи Ивана Бухингера с Конором МакГрегором и то поражение до сих пор остается крайним в карьере словака. Все эти годы он не знает поражений и сокрушил уже десятерых противников, попутно завоевав титул чемпиона M-1 Challenge, который он присовокупил к уже имеющимся поясам чемпиона Cage Warriors и Heroes Gate, а также одержал победу в супербою чемпионов, побив Мансура Барнауи , который спустился из легкого веса, чтобы померяться силами с Иваном. Среди всех бойцов своей весовой категории Бухингер сейчас входит в ТОП-20 мирового рейтинга.